Nákupné centrum v ruskom Belgorode zasiahli rakety, z miesta hlásia obete

Životy piatich ľudí -vrátane jedného dieťaťa - a 18 zranených si vo štvrtok vyžiadalo ostreľovanie ruského mesta Belgorod ležiaceho v rovnomennej oblasti susediacej s Ukrajinou. Podľa agentúry AFP to oznámil gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov, pričom podotkol, že ide o predbežné údaje.

Britská stanica BBC doplnila, že v dôsledku útoku bolo vážne poškodené dvojposchodové obchodné centrum a ďalších sedem rodinných domov, informuje TASR.

Belgorod under heavy shelling



Residents of the city reports several hit shells, cars were damaged, a shopping center was also damaged. According to preliminary data, at least 10 people were injured, there are dead.



The authorities have not officially commented on the… pic.twitter.com/hHUTgHmx8O