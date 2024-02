Smer podáva trestné oznámenie na Martina Šimečku

Strana Smer-SD podala trestné oznámenie na Martina Šimečku, komentátora Denníka N a otca lídra strany Progresívne Slovensko Michala Šimečku, za jeho výroky, ktoré sa týkali slovenského premiéra a slovenského národa. Oznámenie bolo podané na Generálnej prokuratúre s odvolaním sa na "hanobenie národa".

Predstavitelia Smeru-SD apelovali aj na jeho syna a lídra PS Michala Šimečku, aby sa voči takýmto vyjadreniam vyhradil. Hovoria o nastavení červených čiar a rozdeľovaní spoločnosti.

Tlačová konferencia predstavitelov SMER - SSD na tému: Podávame trestne oznámenie na pána Šimečku za hanlivé výroky na adresu Slovenského národa. Uverejnil používateľ SMER - SSD Štvrtok 15. februára 2024

Trestné oznámenie na známeho novinára podali Juraj Gedra, vedúci Úradu vlády SR, a Erik Kaliňák, predseda zboru poradcov premiéra. Strana Smer-SD uvádza, že krok bol podniknutý v reakcii na Šimečkove "ostatné výroky na adresu slovenského národa".

Podľa Gedru výroky Šimečku hecujú ľudí do občianskeho konfliktu. „Je to len zbytočné a nedôstojné prilievanie oleja do ohňa,“ reagoval na adresu Šimečku.