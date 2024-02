Demokrati: Gašpar na pozícii šéfa SIS by bol ohrozením bezpečnosti Slovenska

Predseda strany Jaroslav Naď skonštatoval, že jednotlivé spravodajské služby si potrebujú vymieňať dôverné informácie, a to na základe vzájomnej dôvery. Obáva sa, že pre nedôveryhodné vedenie by Slovensko nedostávalo dôležité informácie. „Už dnes mám signály od našich partnerov, že táto nominácia by len prehĺbila izoláciu Slovenska, a tak by škodila záujmom občanov našej krajiny,“ dodal.

Expremiér a podpredseda strany Eduard Heger považuje nomináciu Gašpara za dostatočne neodôvodnenú. Na zastávanie tejto pozície podľa neho nemá osobnostné ani profesijné predpoklady. Strana takisto upozornila, že SIS musí plniť svoje zákonné povinnosti, pričom získava aj informácie o organizovanej trestnej činnosti. Obáva sa aj možného zneužitia SIS na diskreditáciu politických oponentov.

Vláda v stredu odsúhlasila nomináciu súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Gašpara na riaditeľa tajnej služby. Šéfa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident.