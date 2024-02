Na Zem sa zrúti vyradená družica

Šanca, že by niekomu ublížil, je takmer nulová v pomere jedna k miliarde, uviedla v utorok ESA. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.

Družica ERS-2 bola do vesmíru vypustená v roku 1995 na sledovanie teploty morskej hladiny, vetra a atmosférického ozónu. ESA ju zámerne naviedla do zemskej atmosféry, aby ako vesmírny odpad na obežnej dráhe neohrozovala aktívne satelity a Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

Podľa ESA vstúpi do zemskej atmosféry v pondelok, môže sa to stať aj o tri dni skôr alebo neskôr. Úplne presné miesto dopadu úlomkov nie je známe, no pre ľudí predstavujú len malé nebezpečenstvo, uviedli experti z ESA.

„Pravdepodobnosť, že niekomu spadne na hlavu kus satelitu, sa odhaduje na jednu k miliarde,“ povedal Benjamin Bastida Virgili, inžinier systému ESA pre vesmírny odpad. Väčšina z 2,5 tonového satelitu zhorí pri prelete atmosférou.

„Odhadujeme, že najväčší úlomok družice, ktorý by mohol dopadnúť na povrch Zeme, bude mať 52 kilogramov,“ doplnil predstaviteľ ESA Henri Laur.

Satelit ERS-2 bol v čase vypustenia na obežnú dráhu najpokročilejšou európskou družicou na pozorovanie Zeme, uviedla ESA. V roku 2011 ukončil činnosť spôsobom, aby sa o 13 rokov postupne vrátil do zemskej atmosféry. ESA sa zaviazala znížiť množstvo vesmírneho odpadu zo svojich misií na nulu do roku 2030.