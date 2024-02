Šimečka: Nominácia Pavla Gašpara je signálom, že SIS sa stáva nástrojom pomsty

Nominácia Pavla Gašpara za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) je signálom, že služba končí ako inštitúcia, ktorá má chrániť naše bezpečnostné záujmy, pracovať v prospech občanov, a stáva sa z nej nástroj pomsty premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Vyhlásil to predseda PS Michal Šimečka.

„Vláda tam vymenovala človeka, ktorý má väzby na nitrianskych oligarchov a na celý klan okolo Smeru. Je zjavne motivovaný pomstou, sám to povedal na tej slávnej chate, že 110 percent si necháva na pomstu. Zároveň je to človek, ktorý nemá žiadnu odbornú spôsobilosť viesť spravodajskú službu, žiadnu skúsenosť so spravodajskou činnosťou,“ uviedol Šimečka a pripomenul, že Gašpar bol obvinený.

SIS pod prípadným vedením Gašpara v očiach občanov aj zahraničných partnerov stratí dôveryhodnosť, bude izolovaná, čo podľa šéfa PS poškodí bezpečnostné záujmy Slovenska. Šimečka si myslí, že to ukazuje, o čo ide Ficovi. „Nejde mu o ľudí, o krajinu, ide mu iba o svoju osobnú pomstu a touto nomináciou to znovu len potvrdil,“ povedal.

Predseda parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Tomáš Valášek (PS) dodal, že na programe aktuálnej schôdze je návrh zákona z dielne PS, podľa ktorého by nominant na šéfa SIS musel prejsť verejným vypočutím.