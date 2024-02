Nepodľahnite akciám: Týchto 5 vecí sa neoplatí kupovať vo veľkom

Pri nákupoch často hľadíme na cenu a mnohým ľuďom sa oplatila stratégia nákupu väčšieho množstva tovaru za nižšiu cenu, pričom následne svoje zásoby postupne spotrebúvajú počas roka. Niektoré obchodné reťazce dokonca predávajú obrovské XXL balenia potravín, ktoré je ťažké spotrebovať pred koncom spotreby. V niektorých obchodoch sa dokonca ani nedá kúpiť malé balenie, ale iba veľké balíky po viacero kusov produktov. Občas však lákavá cena spôsobí, že veci kupujeme zbytočne a ešte na nich prerobíme. Tu je zoznam vecí, ktoré sa neoplatí kupovať vo veľkom.

1. Cereálie

Ak sa cereálie dodávajú v dvojbaleniach, znamená to, že budete jesť stále to isté, aby ste mali istotu, že to všetko zjete skôr, ako sa to pokazí. Cereálie vydržia približne tri mesiace po otvorení, no ak nie je obal dobre uzavretý, začnú sa kaziť oveľa skôr.

2. Balzam na pery

Foto: The Image Party/Shutterstock.com

Niektoré sú po otvorení dobré aspoň rok, zatiaľ čo iné s prírodnými zložkami, ako je včelí vosk, bambucké maslo alebo kokosový olej, môžu stvrdnúť alebo zmeniť textúru aj skôr. Väčšina ľudí nemá tendenciu spotrebovať balzamy na pery v rýchlom slede za sebou. Z tohto dôvodu, ak nekupujete pre rodinu alebo priateľov, pravdepodobne nemusíte brať do rúk balenie balzamu na pery s deviatimi kusmi. Stačí vám jedna tyčinka.

3. Voľnopredajné lieky

Vitamíny aj lieky proti bolesti ako aspirín a ibuprofén môžu vydržať dlho, pričom v závislosti od značky môžu mať dátum spotreby aj tri roky. Ak však nemáte veľkú rodinu, nepotrebujete 1 000 tabletiek. Môže vám trvať aj roky, kým miniete veľké balenie liekov, pokiaľ nemáte chronickú bolesť. Najlepšie je poradiť sa so svojím lekárom, aby ste sa uistili, že je v poriadku užívať ich tak často. Niektoré lieky môžu pri dlhodobom užívaní spôsobiť problémy s pečeňou alebo žalúdkom.

4. Čerstvá zelenina

Foto: Olena Yakobchuk/Shutterstock.com

Vzhľadom na to, ako rýchlo sa zelenina môže pokaziť, môže byť veľké vrecko šalátu či debnička červených paradajok zbytočným nákupom pre niekoho, kto nemá veľkú rodinu. Ak neplánujete vopred pripraviť veľa jedla, pravdepodobne časť zeleniny vyhodíte, čo by znížilo úsporu nákladov, ktorú by ste dosiahli nákupom vo veľkom.

5. Koreniny

Mleté koreniny majú obmedzenú trvanlivosť. Približne po 6 mesiacoch strácajú svoju účinnosť. Preto pravdepodobne nemusíte kupovať veľké balenie koreniny, aj keď je za skvelú cenu. Ak neplánujete pripravovať chilli každý víkend, pravdepodobne vám veľké balenia korenín ostanú v skrinke, kde budú strácať na chuti.