Blinken hovoril s Američanom väzneným v Rusku a prisľúbil jeho oslobodenie

Zároveň prisľúbil, že sa bude vytrvalo snažiť dosiahnuť oslobodenie jeho aj amerického novinára Evana Gershkovicha. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Blinken uviedol po boku svojho kanadského rezortného kolegu na diplomatickom podujatí, že s Whelanom hovoril v pondelok. „Naše intenzívne snahy o to, aby sme Paula dostali domov pokračujú každý jeden deň a budú pokračovať, kým on, Evan Gershkovich a každý jeden neprávom zadržiavaný Američan nebudú so svojimi milovanými,“ povedal Blinken.

Whelan pracoval v Rusku ako riaditeľ bezpečnostného útvaru americkej firmy dodávajúcej automobilové súčiastky. Zadržaný bol v decembri 2018 a v ruskom väzení si odpykáva 16-ročný trest za špionáž. On i americká vláda však obvinenia popierajú.

Gershkovicha, redaktora amerického denníka The Wall Street Journal, zadržali vlani v marci na pracovnej ceste v ruskom Jekaterinburgu. Ako prvého novinára zo Západu od čias Sovietskeho zväzu ho obvinili zo špionáže. Gershkovich, jeho zamestnávateľ i americká vláda obvinenia popierajú.

Biely dom v decembri uviedol, že pripravuje nový návrh na prepustenie oboch Američanov. Rusko totiž odmietlo skoršiu ponuku, ktorú americká diplomacie označila za solídnu.

Medzi Ruskom a Spojeným štátmi prišlo k výmene väzňov aj napriek výraznému ochladeniu vzťahov v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu. Napríklad výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Bouta bola prepustená americká basketbalistka Brittney Grinerová.

Dohoda o oslobodení Gershkovicha je možná, uviedol ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore s americkým moderátorom Tuckerom Carlsonom, ktorý bol zverejnený minulý týždeň.