„Tichý zabijak“ v rodinnom dome: Záchranári zasiahli v poslednej minúte

Záchranári minulý týždeň zasahovali v rodinnom dome na východe Slovenska. Posádka RZP bola privolaná k mužovi, ktorý bol po záchvate kŕčov a ostal v bezvedomí. Ako informovala Záchranná služba Košice na sociálnej sieti, tragédii dokázali zabrániť vďaka detektoru oxidu uhoľnatého. Ako sa neskôr ukázalo, mesiac po kolaudácií novostavby sa v dome hromadil nebezpečný oxid uhoľnatý.

„Po spustení alarmu si posádka okamžite uvedomila, kde je hlavný problém a hneď začala konať. Pootvárali okná, všetkým dali inhalovať kyslík, privolali ďalšiu posádku a samozrejme hasičov, ktorí neskôr potvrdili prítomnosť oxidu uhoľnatého v ovzduší,“ informovali záchranári.

Záchranári z Michaloviec a Sobraniec transportovali celú rodinu na urgentný príjem do Michaloviec, ktorý bol dopredu oboznámený o intoxikácii týmto nebezpečným plynom. Po prvotnom ošetrení boli transportovaní na ďalšiu liečbu do Košíc-Šace, kde im bola poskytnutá ďalšia neodkladná starostlivosť.

Záchranári odporúčajú všetkým, ktorí vykurujú pevným palivom alebo plynom, aby si zadovážili detektor oxidu uhoľnatého. Ten môže zachrániť život v situácii, kedy ani netušíme, že oň môžeme prísť.

Na snímke detektor oxidu uhoľnatého, Foto: facebook.com/zachrannasluzbakosice

Otrava oxidom uhoľnatým

Oxid uhoľnatý (CO) je bezfarebný, bez zápachu a bez chuti. Keďže sa bežne nedá spozorovať bez detektora, ide o veľmi nebezpečný plyn, ktorý môže spôsobiť otravu s fatálnymi následkami. CO sa počas dýchania viaže na hemoglobín a následne vzniknutá väzba je 200- až 300-krát silnejšia ako väzba s kyslíkom. Oxid uhoľnatý spôsobí nedostatočné okysličenie tkanív, pričom najcitlivejší na nedostatok kyslíka je mozog a srdcový sval.

Otrava CO môže spôsobiť bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, zvracanie, slabosť, pocit zmätenosti a stratu vedomia. Na prevenciu otravy CO je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu do miestnosti, je dôležitá pravidelná kontrola plynových spotrebičov, kúrenia a komínov a odporúča sa kúpa detektoru CO.

Ak máte podozrenie na otravu CO, okamžite opustite priestor, choďte von na čerstvý vzduch a zavolajte záchranku. Informujte o situácii a počkajte na odbornú pomoc.