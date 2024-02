Čakanie pacientov na zákroky sa po novom sleduje pri väčšom počte prípadov. Kým do konca minulého roka boli v "čakačkách" približne dve percentá hospitalizačných prípadov, po novom sa to má týkať vyše 40 percent hospitalizačných prípadov. Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o tom informovali na utorkovom informačnom stretnutí s novinármi. Nové čakačky by od budúceho roka mali pre pacientov priniesť maximálne čakacie lehoty pri 600 medicínskych výkonoch.

„Do konca minulého roka sme sledovali čakacie lehoty na tri skupiny diagnóz - choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky (jeden výkon), choroby obehovej sústavy (desať výkonov) a choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky (päť výkonov). Od 1. januára 2024 sme začali zbierať dáta o dĺžke čakania pacientov pri 600 medicínskych službách,“ informoval štátny tajomník MZ SR Michal Štofko.

Cieľom je zmerať, ako dlho pacienti čakajú na operácie, stransparentniť dĺžku čakania na vybrané typy operácií a stanoviť ich maximálne čakacie lehoty. Štofko deklaroval, že rezort robí všetko pre to, aby ich pacienti poznali od začiatku budúceho roka. „Aktuálne už asi 46 nemocníc posiela plány na plánovanú zdravotnú starostlivosť. Prišlo ich k dnešnému dňu okolo 10.000, takže postupne vidíme, že poskytovatelia nabiehajú na ten zber,“ priblížil riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Informácie o tom, kde, na aký výkon a ako dlho sa čaká, bude zverejňovať Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). „Pacientovi indikuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nejaký výkon, jeden z tých približne 600 výkonov, ktoré v rámci optimalizácie siete nemocníc majú zadefinovanú svoju maximálnu čakaciu lehotu. Tento návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť putuje do zdravotnej poisťovne, ktorá ho zvaliduje a informuje o tom poistenca. Návrh následne ide do NCZI,“ priblížil Mišík. V prípade, že stanovený termín presahuje maximálnu čakaciu lehotu, zdravotná poisťovňa bude zabezpečovať od roku 2025 poskytnutie plánovanej starostlivosti u iného poskytovateľa alebo v zahraničí.

Ministerstvo zároveň upozornilo, že v súvislosti s nastavovaním „čakačiek“ môžu pacientom v tomto období chodiť notifikácie o zrušení ich termínu na dlhšie plánovaný zákrok. „Ide o technický problém a takéto notifikácie sa snažíme spolu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami minimalizovať. Ak by pacient takúto správu predsa dostal, nech sa obráti, prosím, na svojho poskytovateľa, u ktorého má zákrok prebehnúť,“ vysvetlil rezort.