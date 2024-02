Stoltenberg varoval pred podkopávaním bezpečnosti NATO

Nepriamo tak reagoval na najnovšie vyjadrenia exprezidenta USA Donalda Trumpa o ochrane spojencov v prípade napadnutia.

Trump, ktorý sa opätovne uchádza o nomináciu Republikánskej strany do tohtoročných prezidentských volieb, v sobotu na predvolebnom podujatí v americkom štáte Južná Karolína povedal, že ak si členské krajiny NATO nebudú plniť svoje finančné záväzky a napadne ich Rusko, Spojené štáty im v prípade jeho návratu do Bieleho domu neprídu na pomoc. Exprezident dokonca uviedol, že by Rusko „povzbudzoval“, aby si robilo, čo len sa mu zachce.

„Akýkoľvek návrh, že sa spojenci nebudú navzájom brániť, podkopáva bezpečnosť nás všetkých vrátane USA,“ povedal Stoltenberg.

Severoatlantická aliancia je podľa neho naďalej „pripravená a schopná brániť všetkých spojencov“. „Akýkoľvek útok na krajinu NATO sa stretne s jednotnou a silnou odpoveďou,“ zdôraznil. Dodal, že bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb v USA očakáva, že Washington zostane silným a oddaným spojencom NATO.

Predseda Európskej rady Charles Michel označil slová Trumpa voči spojencom NATO za „bezohľadné“. „Transatlantická aliancia už 75 rokov podporuje bezpečnosť a prosperitu Američanov, Kanaďanov a Európanov,“ napísal na sociálnej sieti X.

„Bezohľadné vyhlásenia o bezpečnosti NATO a solidarite podľa článku 5 (Severoatlantickej zmluvy) slúžia len záujmom (ruského prezidenta Vladimira) Putina a neprinášajú svetu viac bezpečnosti alebo mieru,“ dodal. Podobné vyjadrenia podľa neho „opätovne zdôrazňujú, že EÚ musí urýchlene ďalej rozvíjať svoju strategickú autonómiu a investovať do svojej obrany“.

Exprezidenta USA za jeho najnovšie vyjadrenia o NATO kritizoval aj poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informovala agentúra Reuters.

„Myšlienka, ktorou sa riadi NATO - 'Jeden za všetkých. Všetci za jedného' - je pevným záväzkom... Podkopávanie spoľahlivosti spojeneckých krajín oslabuje celú Severoatlantickú alianciu,“ napísal šéf poľského rezortu obrany v príspevku na sociálnej sieti X. Dodal, že predvolebná kampaň nie je ospravedlnením pre „zahrávanie sa s bezpečnosťou Aliancie“.

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu zverejnilo vyhlásenie, v ktorom poukázalo na princíp solidarity Aliancie, všimla si agentúra AP. „Jeden za všetkých a všetci za jedného. Toto krédo NATO chráni viac ako 950 miliónov ľudí - od (mesta na Aljaške) Anchorage po (turecké mesto) Erzurum,“ uviedlo. Slová exprezidenta USA však priamo nespomenulo.

Článok 5 Severoatlantickej zmluvy hovorí, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým členským krajinám bude považovaný za útok proti všetkým.