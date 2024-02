Poslanci by sa mali zísť v pondelok na mimoriadnej schôdzi

Rokovanie iniciovala opozícia, ministerka to považuje za bežný nástroj politického boja.

V utorok (13. 2.) by mala pokračovať aj riadna 9. schôdza parlamentu. Poslanci termínovali na utorok ráno viaceré body z dielne Ministerstva financií SR. Medzi nimi napríklad novelu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja či novelu zákona o cenách. Popoludní by sa mali venovať aj dvom návrhom rezortu hospodárstva, a to zákonu o ochrane spotrebiteľa i zmenám súvisiacim so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže.

Na programe riadnej schôdze je aj viacero poslaneckých noviel zákonov, niektoré boli presunuté ešte z decembrovej schôdze. Zákonodarcovia by sa mali venovať aj návrhom na odvolanie predsedu brannobezpečnostného výboru Tibora Gašpara (Smer-SD) a predsedu výboru pre verejnú správu Michala Šipoša (klub hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ). Voliť by mali poslanci člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska. Venovať sa majú aj návrhu na odvolanie a voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu.