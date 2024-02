Roman Michelko: Rátame s tým, že prezidentka bude Trestný zákon vetovať

Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy. Opozičný poslanec Július Jakab (klub hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ) očakáva od prezidentky postup, aby zákon vôbec nenadobudol platnosť.

„Prezidentka má viacero možností, rátame s tým, že vráti zákon do druhého čítania, teda, že ho bude vetovať,“ avizoval Michelko s tým, že sú na to v koalícii pripravení. Pripúšťa však aj scenár, že prezidentka podá podnet na Ústavný súd so žiadosťou o vydanie predbežného opatrenia, aby zákon nemohol vstúpiť do platnosti. „Myslím, že keď pôjde touto cestou, je to na veľmi vratkej pôde, lebo zastaviť účinnosť celého zákona je krajne nepravdepodobné,“ poznamenal.

Jakab zdôraznil práve dôležitosť predbežného opatrenia, ktoré by zamedzilo účinnosti zákona. „Každá sekunda, kedy platí ešte súčasný zákon, je významná pre spravodlivosť,“ zdôraznil. Preto podľa neho je to aj pre prezidentku hra o čas. „Je to stratégia ako, kedy zákon podpísať, kedy ho podať na Ústavný súd tak, aby tento zákon nikdy nenadobudol platnosť,“ skonštatoval. Snahu koalície, aby zákon vstúpil do platnosti čo najskôr, vysvetlil záujmom oslobodiť „blízkych“ ľudí od udelenia trestu v prebiehajúcich kauzách.