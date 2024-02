Z cigaretových ohorkov sa dá vyrobiť asfalt, samosprávy to zatiaľ nevyužívajú

Samosprávy tento projekt, ktorý vychádza zo slovenského startupu, registrujú, avšak zatiaľ ho využívať neplánujú.

Prvá cesta z recyklovaných cigaretových ohorkov vznikla v roku 2022 v Žiari nad Hronom ako prvá svojho druhu na svete. Firma EcoButt, ktorá za nápadom stojí, informovala, že plánuje rozširovať spoluprácu so združeniami a organizáciami s cieľom znižovať cigaretový odpad a osádzať zberné nádoby. Spoločnosť deklaruje, že chce v tejto oblasti priniesť funkčný model pre slovenské samosprávy.

Predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik uviedol, že túto službu registrujú, no v súčasnosti ju vnímajú skôr ako osvetovú činnosť.

„Mali sme na stole podpísanie memoranda so spoločnosťou SPAK-EKO, ale nepodpísali sme ho. Nie z dôvodu, že túto myšlienku nepodporujeme, ale z dôvodu striktných záväzkov, ktoré by si vyžadovali zvýšené finančné a personálne kapacity v samosprávach, ktoré neboli vyčíslené. Ďalej nedoriešenie OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov, pozn. TASR). Nejde zatiaľ o povinnú zložku triedeného zberu odpadu,“ uviedol Božik.

Spoločnosť SPAK-EKO zastupuje výrobcov tabakových výrobkov, ktorí chcú so samosprávami spolupracovať na prevádzkovaní pouličných košov a čistení verejných priestranstiev. Únia miest Slovenska (ÚMS) podľa svojej hovorkyne Daniely Piršelovej memorandum so spoločnosťou vlani, naopak, podpísala, pričom ÚMS aktivity EcoButt podľa nej sleduje so záujmom.

„ÚMS zároveň systematicky podporuje zmysluplné aktivity, ktoré vedú k čistejším verejným priestranstvám a k odklonu odpadov od skládky vďaka recyklácii a podpore konceptu cirkulárnej ekonomiky,“ dodala Piršelová.

O aktivitách spoločnosti EcoButt v januári písal portál World Economic Forum či spravodajský kanál Euronews. „Napríklad len zo zariadení na zahrievanie tabaku IQOS v recyklačnom projekte spolu so spoločnosťou Philip Morris vyzbierame viac ako 1,4 tony tabakových náplní mesačne,“ dodal zakladateľ spoločnosti Hugo Repáň.

Ohorky pre recyklačný účel okrem mesta Žiar nad Hronom od začiatku tohto roka zbiera aj bratislavský mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Na mestských podujatiach pristaví pre ne špeciálnu nádobu.