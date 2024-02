SaS: Novelou Trestného zákona si koalícia schválila amnestiu pre svojich ľudí

Uviedla to poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) s tým, že je to hanebné. Verí, že Ústavný súd (ÚS) SR bude mať dosť dôvodov na to, aby účinnosť zákona zastavil pred tým, ako "vyjde na svetlo".

„Dopad tejto zásadnej zmeny Trestného zákona nebude len v kauzách, ktoré má špeciálna prokuratúra, ale bude naprieč celým Slovensko,“ poznamenala. Poukázala na to, že novela sa netýka len majetkových trestných činov, ale aj iných. Poslankyňa zároveň odmietla argument predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD), že by sa odklonili od pravidiel diskusie v treťom čítaní.

Poslanci NR SR vo štvrtok schválili novelu Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti. Parlament o nej rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Novela má okrem iného priniesť zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, zmeny pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj úpravu premlčacích lehôt.