Ukrajina: Zalužného odvolali z funkcie veliteľa armády, nahradí ho Syrskyj

„Dnes bolo prijaté rozhodnutie o zmene vedenia Ozbrojených síl Ukrajiny. Som úprimne vďačný Valerijovi Fedorovičovi (Zalužnému) za všetky jeho úspechy a víťazstvá,“ uviedol Umerov na sociálnej sieti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzičasom oznámil, že Zalužného vo funkcii nahradí doterajší veliteľ pozemných síl Olexandr Syrskyj. Zalužnému tiež navrhol, aby bol naďalej súčasťou snáh Ukrajiny o porážku ruských síl.

O Zalužného rezignácií, resp. odvolaní sa špekulovalo už niekoľko dní. Zelenskyj začiatkom tohto týždňa potvrdil, že jeho odvolanie zvažuje. Podľa neho by však išlo o rozhodnutie týkajúce sa celkového smeru vedenia krajiny, nielen výmeny v armádnom sektore.

Podľa západných médií navrhol Zelenskyj minulý týždeň Zalužnému rezignáciu, no generál to odmietol. Podľa agentúry AP prepukol spor medzi Zelenským a Zalužným vlani na jeseň, keď veliteľ v rozhovore pre britský týždenník The Economist priznal, že boje na Ukrajine uviazli na mŕtvom bode. Zelenskyj však odmietol, že by bol tento rozhovor predmetom sporu.

Generál Zalužnyj sa v prvých dňoch invázie v roku 2022 významne podieľal na obrane Kyjeva a na znovuzískaní území na východe a juhu Ukrajiny. Medzi obyvateľstvom je vnímaný ako vojnový hrdina a podľa prieskumov verejnej mienky je populárnejší ako prezident Zelenskyj, poznamenáva agentúra DPA.