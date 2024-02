PS reagovalo na informácie o Hellebrandtovi, ktoré zverejnil Robert Fico

Bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Hellebrandt podľa lídra PS Michala Šimečku vyvodil zodpovednosť vzdaním sa mandátu za pochybenie pri informovaní nemocnice o jeho zdravotnom stave. Šimečka to uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Líder PS predpokladá, že Hellebrandt sa ešte zrejme vyjadrí k trestnému oznámeniu, ktoré naňho mala podať žilinská nemocnica. „Sú veci, ktoré iba on môže povedať,“ podčiarkol Šimečka. Čo sa týka trestného oznámenia, podľa slov Šimečku sa o tom dozvedeli až z verejného vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Šimečka sa pýta, odkiaľ mal premiér informácie.

Predseda vlády v stredu (7. 2.) na sociálnej sieti uviedol, že PS by malo vysvetliť dôvody vzdania sa mandátu poslanca z hnutia. Uviesť by podľa neho hnutie malo, či to „súvisí s incidentom v nemocnici, pre ktorý na neho nemocnica podala trestné oznámenie“.