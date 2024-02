Marianne Williamsonová odstúpila z boja o demokratickú nomináciu do volieb v USA

„Veľmi si vážim všetkých skvelých ľudí, ktorí ma sprevádzali na našej spoločnej politickej ceste v priebehu posledných desiatich mesiacov. Hoci je miera nášho neúspechu všetkým zrejmá, skutočná je aj miera úspechu,“ uviedla Williamsová vo vyhlásení, ktoré prostredníctvom e-mailu zaslala v stredu večer miestneho času svojim podporovateľom.

Williamsonová (71) podľa svojich skorších slov uvažovala o skončení kampane už v januári, a síce po svojom slabom výsledku z tzv. primárok demokratov v štáte New Hampshire, kde získala len 5000 hlasov. Vtedy sa však rozhodla v kampani ešte pokračovať. Z boja sa tak napokon stiahla až po utorňajších primárkach v Nevade, v ktorých s prehľadom zvíťazil Biden.

Williamsonová sa pokúšala nomináciu demokratickej strany do volieb získať už v roku 2020. Aj vtedy sa napokon z boja stiahla. Stihla sa však viackrát dostať na titulky novín, a to napríklad svojou výzvou na „morálne povstanie“ proti vtedajšiemu prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi či návrhom na vytvorenie tzv. ministerstva mieru.

Biden nemá v boji o demokratickú nomináciu do novembrových volieb vážneho rivala, hoci formálne s ním o ňu ešte súperí minnesotský kongresman Dean Phillips. Vo všetkých doterajších primárkach však úradujúci prezident s prehľadom zvíťazil, dokonca aj v New Hampshire, kde v dôsledku sporov okolo termínu ich konania napokon ani nefiguroval na hlasovacích lístkoch, no voliči ho na ne napriek tomu dopisovali.