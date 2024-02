Boris Susko označil tvrdenia opozície za zavádzanie, opozícia odmieta jeho kritiku

Minister odmieta, že by novela chránila páchateľov a nie poškodených. „Je to absolútna demagógia a zavádzanie. Je to presne naopak,“ vyhlásil. Novela podľa neho chráni najmä ústavné práva a základné ľudské práva, a to najmä ochranu osobnej slobody, ochranu rodinného života, právo na spravodlivý proces a právo na stíhanie zákonným spôsobom. Zopakoval, že v minulom volebnom období sa zneužívalo trestné právo na politické účely a dochádzalo k porušeniam ľudských práv. Tvrdenie, že novela ide proti právam poškodených, je podľa neho nepochopenie princípu návrhu. Odmietol aj niektoré ďalšie argumenty opozície, ako napríklad to, že zo strany vlády nie je záujem na vyšetrenie a dokončenie stíhania v niektorých prípadoch a kauzách. Nemyslí si, že by po prijatí novely malo dochádzať k veľkým prieťahom v konaniach.

Tina Gažovičová (PS) reagovala, že celá novela naznačuje možné premlčanie činov súvisiacich s vládami Smeru-SD a Hlasu-SD, a že mnohé kauzy už nikdy nepôjdu pred súd. „Tie kauzy sa majú dostať pred súd. Vy sa pýtate, či pomohli drakonické tresty, nie nepomohli, ale toto pomôže ešte menej,“ podotkla. Ján Hargaš (PS) dodal, že Susko vie veľmi dobre selektívne reagovať na tie veci, ktoré sa mu hodia. Opoziční poslanci sa pýtali aj na analýzy k navrhovaným zmenám a opätovne apelovali na odbornú diskusiu v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Ján Horecký (KDH) hovorí, že sa zmena trestnej politiky v aktuálnej situácii javí ako účelová a v praxi môže mať dôsledky ako všeobecná amnestia na trestné činy páchané ľuďmi blízkymi vládnej koalícii. Namietal, že koalícia prijíma zmeny nedemokratickým a z odborného hľadiska nezodpovedným prístupom v skrátenom legislatívnom bez snahy o konsenzus či profesionálnu spoluprácu len silou valca vládnej väčšiny.

Peter Kalivoda (Hlas-SD) skonštatoval, že tu nejde o to, že by niekoho reálne zaujímala novela. Za vyjadreniami a konaním opozície vidí burcovanie ľudí, aby sa dostal národ na námestia a aby sa negatívna emócia vo verejnosti držala do prezidentských volieb. To je podľa neho jediný cieľ opozície.