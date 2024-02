Šimkovičová: Štát musí zvýšiť kontrolu verejnoprávnych umeleckých fondov

Na stredajšej tlačovej konferencii to zdôraznila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová, ktorá spolu s kolegami poukázala na diskutabilnú selekciu podporených projektov zo strany fondov.

„Preto sú i predložené do parlamentu poslanecké návrhy, ktoré riešia zvýšenie možnosti štátu kontrolovať fondy využívajúce verejné zdroje,“ upozornila ministerka. Verí, že parlament sa k týmto návrhom dostane čo najskôr.

Ministerka v prípade podľa nej sporných dotácií poukázala napríklad na to, že Nadácia Milan Šimečku dostala v priebehu roka 2023 z Fondu na podporu umenia (FPU), Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) i rezortu kultúry pod vedením Silvie Hroncovej celkovo 69.000 eur. Štátny tajomník rezortu Tibor Bernaťák dokumentoval zasa prípad dotácie pre seriál a film o Mikulášovi Černákovi, ktorý dostal z Audiovizuálneho fondu (AvF) 537.000 eur, zatiaľ čo projekt o osobnosti slovenských dejín, generálovi Jánovi Golianovi, sumu, za ktorú ho nebolo možné realizovať. Bernaťák kritizoval aj to, že fondy nevysvetľujú relevantným spôsobom dôvody nepridelenia dotácie. „Sú to často arogantne pôsobiace vágne frázy, z ktorých nemožno zistiť, prečo ten alebo onen projekt nezískal dotáciu,“ dodal.

Predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Roman Michelko má tiež z diskusie s tvorcami príklady o selektívnom výbere dotácií, ktoré vykazujú znaky favorizovania určitej skupiny umelcov a tvorcov. „Teším sa na rozpravu v parlamente k návrhu na zmeny vo fondoch, kde budem takéto príklady uvádzať,“ avizoval.

Pri reforme verejnoprávnych umeleckých fondoch by sa podľa neho malo ísť cestou českého modelu. „V oveľa a väčšej miere dokáže podporovať rôznorodé kultúrne a umelecké skupiny, bez bonifikácie určitej časti,“ dodal.