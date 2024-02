Hamas zverejnil reakciu na plán prímeria

Dokument, ktorého pravosť predstavitelia potvrdili, ponúka zatiaľ najjasnejší prehľad požiadaviek Hamasu za prepustenie vyše 100 rukojemníkov. Tých Hamas niesol v Izraeli pri masívnom útoku zo 7. októbra a zadržiava ich v palestínskom Pásme Gazy.

Hamas v reakcii na plán vypracovaný Spojenými štátmi, Izraelom, Katarom a Egyptom žiada trojfázovú dohodu trvajúcu celkovo štyri a pol mesiaca, ktorá bude viesť k ukončeniu vojny a prepusteniu všetkých rukojemníkov.

Návrh Hamasu by tomuto hnutiu fakticky umožnil zostať pri moci v Pásme Gazy a obnoviť svoje vojenské spôsobilosti, čo je scenár, aký Izrael ostro odmieta, konštatuje AP.

Počas prvej 45-dňovej fázy by Hamas prepustil všetky zvyšné ženy a deti, ako aj starších mužov a chorých ľudí výmenou za prepustenie všetkých žien, detí, chorých a starších väzňov zadržiavaných Izraelom. Izrael by následne prepustil ďalších 1500 palestínskych väzňov vrátane 500 konkrétnych osôb určených Hamasom – pravdepodobne dôležitých militantov odpykávajúcich si doživotné tresty.

Izrael by v prvej fáze tiež stiahol svoje ozbrojené sily zo zaľudnených oblastí Pásma Gazy, zastavil letecké operácie a umožnil vstup oveľa väčšej humanitárnej pomoci a začatie obnovy palestínskeho územia. Takisto by umožnil vysídleným ľuďom vrátiť sa do svojich domovov, a to aj v severnej časti Pásma Gazy, a otvoril by všetky hraničné priechody.

V druhej fáze, o ktorej by sa vyjednávalo počas prvej fázy, by Hamas prepustil zvyšných rukojemníkov, prevažne vojakov a mužov civilistov, výmenou za ďalších palestínskych väzňov a Izrael by dokončil stiahnutie vojakov z Pásma Gazy. V tretej fáze by si obe strany vymenili pozostatky zosnulých rukojemníkov a väzňov – táto fáza by otvorila cestu k dlhodobému prímeriu.

Pravosť dokumentu zverejneného v arabsky písanom denníku al-Achbár potvrdili predstaviteľ Hamasu a dvaja egyptskí predstavitelia, ale urobili to pod podmienkou anonymity, pretože nemali poverenie informovať médiá o citlivých rokovaniach. Denník je blízky libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh, spojencovi Hamasu.