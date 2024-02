Karol III. sa prvýkrát od diagnózy rakoviny ukázal na verejnosti

Poľsko chce vytvoriť nátlakovú koalíciu, aby Maďarsko primala hlasovať o Švédsku

DNES - 17:50 Zahraničné

Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v utorok vyzval vytvoriť koalíciu, ktorá by mala cieľ vyvinúť tlak na Maďarsko, aby "okamžite súhlasilo" so vstupom Švédska do aliancie NATO.