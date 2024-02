Premiér chce zvýšiť platy ministrom, podľa neho ide o neprijateľný stav

Predsedníčka poslaneckého klubu opozičného KDH Martina Holečková to vníma len ako ďalší z nástrojov na odpútavanie pozornosti. Jednoznačné stanovisko zaujme KDH po finálnom návrhu.

„Som pripravený riešiť aj neprijateľný stav, kedy na jednej strane ja osobne žiadam od členov vlády vysoké výkony, prijímanie vážnych rozhodnutí s osobnou zodpovednosťou, časté návštevy regiónov, kde si hradia všetky svoje výdavky, a na druhej strane mám rešpektovať skutočnosť, že radový poslanec národnej rady bez právnej a ekonomickej zodpovednosti má podstatne vyššie odmeňovanie ako člen vlády,“ komentoval Fico vo videu na sociálnej sieti. Dodal, že na ministerstvách je veľa úradníkov, ktorí majú vyššie platy ako ich nadriadení ministri.

Holečková podotkla, že premiér by bol veľmi rád, keby celá krajina riešila platy ministrov namiesto rušenia špeciálnej prokuratúry, znižovania trestov za korupciu, kolabujúceho zdravotníctva a vysokých cien potravín. „Podľa vyjadrení zástupcov vládnych strán na zmenu odmeňovania ministrov nemajú jednotný názor ani v koalícii. Počkáme si preto na finálny návrh a potom ako klub KDH zaujmeme jednoznačné stanovisko. Bolo by však prínosné, aby sa pri každom návrhu vládna koalícia dohodla medzi sebou a neotravovala verejnosť svojimi hádkami,“ skonštatovala. Ak chce vládna koalícia zvyšovať platy, mohla by podľa nej rozmraziť platy učiteľov, zvýšiť platy pracovníkom v sociálnych službách alebo zdravotníkom.