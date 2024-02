Výstrahy pred vetrom platia naďalej, SHMÚ varuje aj pred orkánom

Na hrebeňoch Tatier v pondelok (5. 2.) platí najvyšší, tretí stupeň výstrahy. Vietor tam môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu, čo predstavuje mohutnú víchricu až orkán. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

V nedeľu večer treba so silnejším vetrom počítať vo väčšine Bratislavského kraja a v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Trnava, kde platia výstrahy prvého stupňa do 21.00 h. Rovnako v okresoch Kežmarok a Poprad, kde platia až do pondelka.

Zároveň naďalej platia výstrahy pred vetrom na horách. Druhý stupeň meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Prvostupňová výstraha až do pondelka večera platí v okresoch Žilina, Ružomberok, Námestovo, Martin, Dolný Kubín a Banská Bystrica. Tretí stupeň výstrahy je v pondelok vydaný pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Brezno.

Výstrahy pred vetrom v nižších polohách sa v pondelok rozšíria. Do 17.00 h sú vydané výstrahy prvého stupňa pre celý Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj. Rovnako pre okres Liptovský Mikuláš. V okresoch Kežmarok a Poprad platí od 3.00 do 20.00 h druhostupňová výstraha, po 20.00 h prvostupňová.