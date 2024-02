Nemecký sen o 15 miliónoch elektromobilov do roku 2030 sa vzďaľuje, dopyt klesá

Po rokoch prudkého rastu je predaj elektrických vozidiel čoraz ťažší. Štedré vládne stimuly v Európe sa vytrácajú a v USA sa na ne kvalifikuje čoraz menej áut. Nedostatočná infraštruktúra a cena sú zároveň stále prekážkou širokého prijatia týchto áut.

Podľa odhadu lobistickej skupiny VDA v Nemecku predaj čisto elektrických áut tento rok klesne o 14 % po zrušení vládnych dotácií v decembri. Bude to prvý pokles ich predaja od roku 2016, keďže sú cenovo oveľa menej dostupné ako so spaľovacím motorom, napriek cenovej vojne, ktorú spustila Tesla.

Nemecký minister dopravy Volker Wissing na otázku, čo by vláda mohla urobiť na posilnenie trhu s elektromobilmi, uviedol, že by sa mala sústrediť na nabíjaciu infraštruktúru.

V tomto smere totiž Nemecko zaostáva. V októbri 2022 Wissing predstavil ambicióznu stratégiu investovať 6,3 miliardy eur do celoštátnej infraštruktúry, ktorá by zvýšila počet nabíjacích staníc v Nemecku na jeden milión v roku 2030. Nejde to však tak rýchlo, ako vláda plánovala. K septembru minulého roka bolo v Nemecku len približne 105.000 funkčných verejných nabíjacích staníc.

Pri súčasnom tempe výstavby bude Nemecko musieť strojnásobiť svoje úsilie, ak chce dosiahnuť tento cieľ, upozornilo VDA.

Nevyriešená zostáva tiež otázka, kto rozvoj infraštruktúry zaplatí. Hoci sa politici a zástupcovia automobilového priemyslu zhodli na tom, že infraštruktúra je kľúčom k opätovnému naštartovaniu záujmu o elektromobily, nikto nechcel povedať, kto alebo ako by to mal financovať.

Ďalšou prekážkou pri rozšírení elektromobilov je cena. Koalícia pritom potrebuje dostať 15 miliónov EV na cesty do roku 2030, inak nesplní emisné ciele. Vlani v novembri jazdil po nemeckých cestách len asi milión plne elektrických áut, čo boli zhruba 2 % všetkých áut. Bez ďalších dotácií bude zvýšenie ich počtu výzvou.

Automobilky už začínajú upravovať výrobu. Audi, dcérska značka Volkswagenu (VW) už zmenšuje svoj rad EV a VW ustúpilo o krok späť od plánov na predaj podielov vo svojej batériovej divízii. Ak by sa spomalenie predaja elektromobilov stalo dlhodobejšie, mohlo by to podkopať miliardy investícií v tomto odvetví a znamenalo by to, že automobilky nebudú schopné držať krok s novými nariadeniami o znižovaní emisií.