Hlas podporí pozmeňujúci návrh Tibora Gašpara k trestnej novele

Vicepremiérka a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v diskusnej relácii TV Markíza Na telo uviedla, že poslanci Hlasu nebudú mať problém zaň zahlasovať. Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka podotkol, že Gašparov návrh prináša kozmetické úpravy v niektorých oblastiach a zhoršenie v iných. Upozornil, že novela ohrozí majetok a bezpečnosť obyvateľov Slovenska.

„Pozmeňujúci návrh bol predložený na ústavnoprávnom výbore, o ňom sa bude hlasovať v súvislosti, keď sa bude hlasovať aj o zákone ako celku. My vnímame, že zmeny, ktoré boli spravené, sú dostatočné,“ uviedla Saková. Neočakáva ďalšiu konceptnejšiu úpravu novely zo strany koalície.

Zopakovala, že cieľom zmien je priblížiť sa štandardom Európskej únie a spraviť z represívnej justície restoratívnu, teda prevýchovnú. Na margo kritiky, že koalícia chce novelou pomôcť „svojim ľuďom“, reagovala, že žiadny konflikt záujmov nevidí. „Vláda ani parlament ľudí súdiť nebude, budú to robiť sudcovia. Zákon je len nástroj, v akých hraniciach sa budú pohybovať,“ dodala.

Šimečka upozornil, že návrh novely je nebezpečný, a opakovane ho skritizoval. „Ak prejde, ohrozí to bezpečnosť a majetok občanov Slovenskej republiky, tisíce páchateľov budú na slobode, bude to motivovať k vyššej kriminalite a ohrozuje to aj možnosť čerpania eurofondov,“ vymenoval líder PS. Nesúhlasí so Sakovou. V schvaľovaní novely vidí jasný konflikt záujmov. Zároveň pripomenul, že európske inštitúcie apelujú, aby sa novela neschválila.

Skritizoval tiež vládu za to, že popri novele nerieši iné problémy Slovenska. Saková to odmietla. Vláda má podľa nej pripravených viacero zákonov na pomoc občanom, ktoré chce predložiť po schválení trestnej novely. „Kedykoľvek ste mohli obísť diskusiu o Trestnom zákone, máte väčšinu v parlamente, môžete organizovať schôdzu, ako chcete,“ reagoval Šimečka. Dodal, že opozícia je kedykoľvek pripravená diskusiu prerušiť a hovoriť napríklad o ochrane spotrebiteľov či znižovaní cien potravín.