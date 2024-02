Demokrati sa zlúčia s ďalšou politickou stranou

Mimoparlamentná strana Šanca schválila na sobotnom kongrese v Banskej Bystrici zlúčenie s mimoparlamentnou stranou Demokrati.

Šanca bola jednou z piatich strán, ktorá šla do parlamentných volieb v septembri 2023 na kandidátke Demokratov. Odvtedy strany spolupracujú. „Zdieľame rovnaké hodnoty a naše strany stoja na totožných demokratických princípoch. Je preto prirodzené, že po spoločných rokovaniach navrhujeme zlúčenie, nemá zmysel trieštiť demokratické sily,“ povedal predseda Šance František Oľha.

Predseda Demokratov Jaroslav Naď priblížil, že o zlúčení so Šancou rozhodne najbližší snem Demokratov, stane sa tak najneskôr do konca roka. „Aj týmto krokom chceme preniknúť ešte viac do regiónov a rozširovať naše rady,“ dodal. Šanca formálne zanikne po tom, ako Demokrati schvália zlúčenie. Nasledovať bude 90-dňové prechodné obdobie, keď budú mať členovia strany Šanca možnosť rozhodnúť sa, či vstúpia k Demokratom.