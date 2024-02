Takto si do domu lákate ploštice, a ani o tom netušíte

Posteľná ploštica je drobný hmyz, ktorý sa živí krvou zvierat a ľudí. Dospelé jedince majú červeno-hnedé telo bez krídiel a dosahujú približne veľkosť jadierka z jablka.

Napriek tomu, že posteľné ploštice bežne nie sú považované za nebezpečných škodcov, rany po ich uhryznutí môžu svrbieť a byť bolestivé. Pri častom a intenzívnom škrabaní poraneného miesta môže dôjsť až k zápalu pokožky.

Ak raz vojdú, už sa ich nezbavíte

Posteľné ploštice majú červeno-hnedé telo bez krídiel a dosahujú približne veľkosť jadierka z jablka; Foto: MainelyPhotos/Shutterstock.com

Napriek tomu, že ide o drobný hmyz, posteľné ploštice sa z domácnosti odstraňujú len ťažko. Sú totiž odolné voči väčšine pesticídov a veľmi rýchlo sa množia. Skrývajú sa pritom nielen v matracoch a inom posteľnom príslušenstve, ale aj v iných druhoch nábytku a čalúnenia, ako sú stoly, stoličky či pohovky.

Keďže je len veľmi ťažké identifikovať posteľné ploštice, mnohí často ani sami nevedia, že prispievajú k ich rozširovaniu.

Ak ste si už všimli, že pravdepodobne napadli aj vašu posteľ, možno vám napadlo, že by bolo vhodné prespávať na inom mieste. Hoci ide o logickú myšlienku, radšej sa ňou neriaďte, keďže ploštice môžu „cestovať“ spolu s vami na oblečení, a tento krok len zvyšuje riziko ich rozšírenia do ďalších častí domácnosti alebo do ďalších budov.

Namiesto toho z napadnutej miestnosti rýchlo odstráňte všetky nepotrebné veci, čím obmedzíte množstvo priestorov, v ktorých by sa ploštice mohli ukryť. Predmety určené na vyhodenie zabaľte do uzatvárateľného vreca a vyložte ich pred dom. Následne počkajte na deratizérov, ktorí podniknú ďalšie kroky.

Vyhnite sa aj skladovaniu predmetov pod posteľou.

Problémové typy nábytku

Podľa expertov by ste sa mali vyhnúť nakupovaniu použitého nábytku, oblečenia alebo elektroniky, ktoré vám do domu môžu nechcene zaniesť ploštice z predošlej domácnosti.

Keď už sa zbavíte ploštíc, je nevyhnutné čím skôr vyprať všetku posteľnú bielizeň, s ktorou prišli do kontaktu. Napriek deratizácii totiž stále môže skrývať vajíčka ploštíc. Bielizeň je potom dobré usušiť v sušičke na najvyššej teplote.