SHMÚ varuje pred poľadovicou, pripravte sa aj na silný vietor

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí až do soboty (3. 2.) nadránom aj v okresoch Poprad, Považská Bystrica a Brezno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Od polnoci sa môže poľadovica tvoriť aj v Košickom a Prešovskom kraji. Meteorológovia tam vydali výstrahu prvého stupňa do 9.00 h ráno.

SHMÚ varuje aj pred silným vetrom, ktorý môže od piatka večera zafúkať v okrese Poprad. Od soboty rána treba s vetrom počítať aj v Bratislavskom kraji a v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Trnava. Výstrahy prvého stupňa tam platia do 18.00 h.

Foto: shmu.sk

Meteorológovia vydali tiež výstrahy pred vetrom na horách. Druhý stupeň výstrahy platí od soboty 4.00 h až do nedele (4. 2.), a to v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Od polnoci do 4.00 h tam platí prvostupňová výstraha. Vydaná je aj pre okresy Žilina, Námestovo, Martin a Dolný Kubín, a to až do nedele.