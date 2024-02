PS: Sto dní ministra Tarabu ukázalo, že ochrana prírody je preňho len prekážkou

Jeho činnosť sa podľa nej niesla v duchu nesplnených predvolebných sľubov, brutálnych personálnych čistiek a riešeniach škodlivých pre životné prostredie. „Príroda a životné prostredie sa pozitívnych správ nedočkali. Symbolom kvality Tarabových nominácií sa stal pytliak na čele Tatranského národného parku. Šírenie strachu z medveďov bolo hlavnou predvolebnou témou kandidátov za SNS, no teraz vidíme akurát ich absolútnu neschopnosť prísť s riešeniami,“ dodala.

Poslanec Michal Sabo (PS) tiež Tarabu skritizoval v súvislosti s vyhlásením výziev, napríklad na výstavbu vodovodov a kanalizácií. „Dať samosprávam k dispozícii peniaze je dôležité, zároveň však potrebujú pomoc s rozhodovaním sa pre správne opatrenia, s prípravou projektov, implementáciou a realizáciou,“ uzavrel Sabo.

Činnosť envirorezortu za prvých 100 dní vlády skritizovala aj mimoparlamentná strana Demokrati. Podotkla, že vedenie rezortu za ten čas ukázalo, ako sa robí rozvrat v ochrane prírody. Strana skritizovala aj Tarabove piatkové hodnotenie krokov rezortu. „Opäť ukázal, že jeho nič okrem ustupovania priemyslu a budovania spaľovní nezaujíma. To, čo on nazýva balans medzi ochranou životného prostredia a rozvojom hospodárstva, je v skutočnosti návrat do prekonanej priemyselnej éry, vďaka čomu ohrozí zdravie a prosperitu obyvateľov,“ uviedol člen predsedníctva strany Michal Kiča.