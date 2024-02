Pellegrini odmieta, že by bol proti zmene rokovacieho poriadku

Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že aj na koaličnej rade sa dohodli na postupe. Do týždňa by si mali podľa jeho slov vládne strany predniesť svoje návrhy. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka.

„Dohodli sme sa na koaličnej rade predsa, že každá politická strana dá tento týždeň jedného nominanta, aby sme sa pozreli, aké zmeny v rokovacom poriadku by bolo potrebné urobiť,“ vysvetli Pellegrini. Podčiarkol, že nie je zástancom extrémnych zmien legislatívy v reakcii na extrémne dianie, no úprave nebráni. Osobne preferuje cestu prispôsobenia rokovacieho poriadku 21. storočiu. Priestor vidí pri pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú vždy zverejnené v plnom znení na webe parlamentu. Nemuseli by sa preto doslovne čítať v pléne. Rovnako by bol rád, keby členovia vlády mohli byť interaktívnejší v diskusii a reagovať aj faktickými poznámkami. Dodal, že prípadná úprava dĺžky rečníckych časov je už len matematika.

Pellegrini zároveň odmietol, že by bol parlament zaseknutý. Zdôraznil, že diskusia k novele Trestného zákona sa skončí budúci týždeň tak, ako bolo dohodnuté. Následne sa má rokovať o ďalších bodoch programu. Na margo kritických vyjadrení lídra SNS poznamenal, že je to jeho štýl komunikácie. „Ja s tým nič nenarobím,“ podotkol. Doplnil, že jeho koaličný partner vie, kde má kanceláriu, a sú spolu v parlamente, teda môžu kedykoľvek diskutovať.

Danko v piatok opakovane zdôraznil, že trvá na zmene rokovacieho poriadku. Považuje za trápne, ak parlament tri týždne nevie schváliť nejaký zákon. „Mali by sme byť tvrdší, pretože ľudia od nás očakávajú zmeny, zákony, pomoc,“ vyhlásil. Danko preto aj od Pellegriniho očakáva rázne konanie. „Žiaľ, Pellegrini sa potichu rozhodol dôjsť k prezidentským voľbám a nemať konflikty, a potom takto vyzerá štát,“ dodal šéf národniarov.