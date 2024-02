Toto plemeno psa je ako lotéria. Pomsky vám však učaruje nielen vzhľadom

Pomsky je relatívne nové plemeno psa, ktoré si získava popularitu v Severnej Amerike a v niektorých častiach Európy. Je to kríženec sibírskeho huskyho a nemeckého trpasličieho špica tiež známeho ako pomeranian. Tieto rozkošné psíky sú jedným z najnovších prírastkov medzi modernými plemenami. Čítajte ďalej a dozviete sa, čo chov pomskyho obnáša a či je to vhodný pes pre vás.

Nepredvídateľný vzhľad pomsky

Foto: cynoclub/Shutterstock.com

Spojenie relatívne veľkého huskyho a malého špica možno znie zvláštne, no ich potomkovia majú očarujúce vlastnosti. Ako to už býva pri väčšine krížencov, fyzický vzhľad šteniatka pomsky môže byť trochu nepredvídateľný. Určite bude roztomilé, ale okrem toho je ťažké povedať, čo sa z šteňaťa vykľuje. Okrem toho, keďže ide o pomerne nové plemeno, chovatelia týchto psov stále dolaďujú "dokonalý" vzhľad, aby sa stal štandardom plemena. Zdá sa však, že väčšina nadšencov sa prikláňa k vzhľadu "huskeranian". Ide o psa, ktorý sa vzhľadom dosť podobá huskymu, ale je oveľa menší.

Povaha pomsky

Foto: AC Parsons/Shutterstock.com

Povaha psov plemena pomsky sa môže líšiť v závislosti od genetických základov rodičov. Vo všeobecnosti je známe, že pomsky sú veľmi inteligentné a majú zábavnú, spoločenskú povahu ako plemeno pomeranian a zároveň majú nezávislú povahu sibírskych huskyov. Sú tiež známe ako hlučné psy, pretože zdedili sklony k spoločenskému štekaniu pomeranianov aj záľubu v zavýjaní sibírskych huskyov.

Úroveň aktivity pomsky

Foto: Jonathan Byrne/Shutterstock.com

Podobne ako sibírski huskyovia a nemecké trpasličie špice, aj pomsky sú veľmi energické psy a vyžadujú si dostatok pohybu. Obľubujú hry, šantia sa a majú zdanlivo nekonečné množstvo energie. Preto je dôležité, aby majitelia dokázali uspokojiť potreby svojho domáceho maznáčika. Ak pomsky nemajú možnosť vybiť svoju energiu, môžu sa stať deštruktívnymi a môžu sa u nich objaviť rôzne problémy so správaním.

Ak chcete zabezpečiť, aby šteňa spaľovalo prebytočnú energiu, často ho počas dňa venčte a každý deň si vyhraďte aspoň hodinu času na zábavné hry a hranie. Všetky psy majú v období šteňaťa oveľa vyššiu potrebu pohybu a inteligentné a hravé plemená, ako je napríklad pomsky, ešte väčšiu ako ostatné. Keď z vášho šteňaťa vyrastie dospelý jedinec, stále bude potrebovať pravidelný pohyb a mentálnu stimuláciu, aby bolo šťastné a zdravé. Ak hľadáte gaučového psíka, plemenu pomsky sa radšej vyhnite.

Pomsky sa nebude dobre cítiť zavretý celý deň, napriek tomu, že nie je príliš veľký. Tieto roztomilé psy majú veľa energie, takže im jednoducho nerobí dobre, keď zostávajú stále doma. Samozrejme, ak k tomu dôjde a zostanú dlho zatvorené, následkom môže byť nadmerný, hlasný štekot a dokonca aj nejaký ten rozhrýzený nábytok. Aby ste sa vyhli problémom so správaním, dbajte na to, aby psíča bolo stimulované duševne aj fyzicky pravidelným pohybom prostredníctvom hračiek.

Zdravie pomsky

Foto. Adree1985/Shutterstock.com

Ide stále o nové plemeno, takže je veľmi ťažké predpovedať, či pomsky majú nejaké dedičné zdravotné problémy. Hoci stále nie je dostatok informácií o zdravotnom stave psíkov pomsky, dá sa predpokladať, že niektoré problémy rodičovských plemien by sa mohli prejaviť aj u kríženca. Sú to napríklad problémy s očami, ktoré môžu pochádzať od huskyho. Malá papuľa plná zubov môže viesť k tvorbe zubného povlaku, zubnému kazu a ochoreniu ďasien.

Pomsky si tak ako pomeraniani vyžadujú pravidelnú starostlivosť o chrup. Hustá srsť môže byť náchylná na kožné alergie a infekcie. Vyžadujú si pravidelnú starostlivosť a vyčesávanie. Huskyovia sú náchylní na dyspláziu bedrového kĺbu, čo je stav, pri ktorom je bedrový kĺb deformovaný a spôsobuje bolesť, zápal a artritídu. Tento stav môžu zdediť aj psy plemena pomsky, rovnako ako problémy s priedušnicou, ktoré sú zase typické pre nemecké trpasličie špice.

Očakávaná dĺžka života

Foto: Fedor Selivanov/Shutterstock.com

Hoci toto dizajnové plemeno bolo vytvorené pred menej ako 10 rokmi, odborníci na psy dokážu približne odhadnúť dĺžku ich života. Na základe predkov aj vlastností novovytvoreného hybridného plemena by mal mať pomsky pomerne vysokú priemernú dĺžku života 13 až 15 rokov. To znamená, že pomsky sa môže stať priateľom na dlhý čas a za tie roky môžete zažiť veľa dobrodružstiev. A ak vezmete do úvahy jeho priateľské a ochranárske vlastnosti, pomsky sa rýchlo môže stať ideálnym spoločníkom.