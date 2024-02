Z Pakistanu od októbra odišlo pol milióna Afgancov

Oznámil to v piatok Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Väčšina z uvedeného počtu sa vrátila do Afganistanu podľa OCHA už v októbri alebo novembri pre obavy z prenasledovania zo strany úradov. Viac ako 60 percent ľudí, ktorí sa takto vrátili do vlasti, má menej než 18 rokov. Po novembri už počet utečencov vracajúcich sa do Afganistanu výrazne poklesol.

Pakistanská vláda začiatkom októbra oznámila, že začne deportovať migrantov, ktorí sú v krajine nelegálne. Do 1. novembra im však dala čas na to, aby odišli dobrovoľne. Opatrenie bolo zamerané predovšetkým voči Afgancom, ktorí zo svojej vlasti do susedného Pakistanu ušli po tom, ako sa tam k moci vrátilo hnutie Taliban.

Afganci sú najpočetnejšou skupinou cudzincov žijúcich v Pakistane. Podľa údajov tamojšej vlády ich tam v čase ohlásenia avizovaných nútených deportácií žilo približne 4,4 milióna, pričom platné povolenie na pobyt nemalo zhruba 1,7 milióna z nich.

Ľudskoprávne skupiny varovali, že Afganci vracajúci sa domov čelia vzhľadom na humanitárnu krízu vo svojej vlasti ťažkej situácii a vyzvali na to, aby sa im dostávalo väčšej pomoci.