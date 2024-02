Ako pestovať begónie: Toto je dôvod, prečo musíte začať už vo februári

Ak chcete vášmu balkónu či terase v lete dodať krásne farby, nemali by vo vašich kvetináčoch chýbať begónie hľuznaté. Tieto nenáročné rastliny bohato kvitnú a pripomínajú ruže, pričom sa skvelo hodia do okenných hrantíkov, závesných košov alebo dokonca záhradných záhonov.

Včasný začiatok je nevyhnutný

Aby hľuznaté begónie dosiahli svoj plný potenciál kvitnutia, mali by sa začať pestovať v interiéri 8 až 12 týždňov predtým, ako ich prenesiete von. S pestovaním hľúz by ste mali začať už na konci zimy. Stačí ich dať na parapetu, kým nevyklíčia, a potom ich zasadiť do malých kvetináčov. Potrebujú len teplo, svetlo a trochu vlahy.

Hľuzy begónie sú pevné, tmavohnedé, mierne chlpaté a majú nepravidelný tvar. Ak sa pozriete pozorne, uvidíte, že jedna strana je klenutá. Keď hľuzy zasadíte, mali by ležať na klenutej strane.

Ako sadiť hľuznaté begónie

Foto: wolfman57/Shutterstock.com

Tak ako väčšina cibuľovín, aj hľuznaté begónie majú obdobie zimného odpočinku. Ak si kúpite hľuzy pred marcom, môžu byť ešte zazimované. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, musíte ich pred zasadením do pôdy prebudiť. Jednoducho umiestnite hľuzy na parapet alebo na podložku v teplej miestnosti, kde budú mať jasné, nepriame svetlo. Pozorne sledujte a uvidíte, ako klíčky ružovejú a postupne sa zvýrazňujú.

Keď uvidíte prvé klíčky, je čas sadiť. Hľuzy môžete zasadiť do rašelinových kvetináčov, malých plastových kvetináčov alebo plytkej misky. Na dno nádoby dajte 5 - 8 cm navlhčenej zeminy a na ňu umiestnite hľuzy (klíčkami nahor) vo vzdialenosti asi 8 cm od seba. Prikryte ich ďalšou vrstvou zeminy o hrúbke 3 - 5 cm a potom mierne zalejte, aby sa hľuzy usadili.

Kde pestovať begónie

Foto: Summer 1810/Shutterstock.com

Hľuzy begónie v kvetináči umiestnite na teplé miesto (21 až 23 °C). Kvetináče prikryte fóliou, aby bola pôda mierne vlhká (nie mokrá). Samotné hľuzy by mali zostať relatívne suché. Keď sú výhonky veľké asi jeden a pol centimetra, presuňte rastliny na teplý, slnečný parapet, alebo ich umiestnite pod pestovateľské osvetlenie. Zalievajte podľa potreby, udržiavajte pôdu len mierne vlhkú a medzi zalievaním ju nechajte vyschnúť.

Presádzanie a premiestňovanie begónií do exteriéru

Foto: Olga Vasilek/Shutterstock.com

Keď majú hľuzy 3 alebo viac listov, je čas presadiť ich do väčších nádob. Buďte opatrní, pretože je veľmi ľahké zlomiť stonky a oddeliť ich od hľúz. Ak sa to stane, môžete skúsiť zlomené stonky zakoreniť v pohári s vodou. Nie vždy to funguje, ale ostatné stonky na hľuze sa môžu ujať.

Zasaďte jednu hľuzu begónie do 15 cm kvetináča alebo 2-3 hľuzy do 30 cm kvetináča. Ak sadíte hľuzy do okenného hrantíka alebo záhradného záhonu, zasaďte ich približne 20 cm od seba. Použitie o niečo väčších kvetináčov, ktoré pojmú viac zeminy, uľahčí dodržiavanie letnej zálievky.

S presádzaním begónií do exteriéru sa príliš neponáhľajte. Počkajte, kým budú noci relatívne teplé (nad 10 °C) a budete si istí, že nehrozia mrazy. Dajte rastlinám aspoň týždeň na prechod z interiéru do exteriéru. Počas tohto obdobia udržiavajte kvetináče na mieste, kde budú chránené pred slnkom a vetrom.