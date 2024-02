Prezidentka: Je mi ľúto,že vo voľbách nekandiduje žiadna žena, no rešpektujem to

Prezidentke SR Zuzane Čaputovej je ľúto, že v prezidentských voľbách nekandiduje žiadna žena. Zároveň to však rešpektuje a rozumie tomu. Uviedla to pre médiá na svojej zahraničnej pracovnej ceste v USA.

„Dlhodobo hovorím, že ženy do politiky patria aj do tých najvyšších pozícií, pretože ako ženy máme odlišnú inú životnú skúsenosť. Tak, ako sme prítomné v spoločnosti, mali by sme byť prítomné aj pri riadení vecí verejných,“ skonštatovala hlava štátu.

O poste prezidentka chce v nadchádzajúcich voľbách celkovo zabojovať 11 kandidátov. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.