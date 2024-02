Musk vzal svojho nového robota na prechádzku. Diváci zostali zhrození

Miliardár Elon Musk predstavil najnovšiu verziu robota Optimus Tesla, ktorý už dokáže kráčať vzpriamene ako človek. Video z „prechádzky“, ktorú s ním absolvoval, zverejnil na sociálnej sieti X (predtým Twitter).

„Na prechádzke s Optimom,“ píše Musk v príspevku, ktorý si okamžite získal tisíce reakcií. „Toto nedopadne dobre,“ napísal v komentári jeden zo zdesených divákov. „Je to úžasné, až kým nás roboti nezačnú zabíjať,“ uviedol ďalší.

Going for a walk with Optimus pic.twitter.com/6mLJCUp30F