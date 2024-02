Mladistvé dievča nožom bodlo muža do hrude

Polícia vyšetruje útok, ku ktorému došlo ešte v piatok (26. 1.) v opustenej budove niekdajšieho gymnázia v Lučenci. Len 17-ročné dievča tu malo do hrude bodnúť 32-ročného muža, ktorého museli do nemocnice s ťažkými zraneniami transportovať leteckí záchranári. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.

K útoku malo dôjsť v popoludňajších hodinách v opustenej budove niekdajšieho gymnázia na Ulici J. Chalupku. „Obvinená otváracím nožíkom bodla do hrudníka v oblasti životne dôležitých orgánov 32-ročného muža z Lučenca, ktorý bol po poskytnutí prvej pomoci letecky transportovaný do nemocnice v Banskej Bystrici, kde bol hospitalizovaný v stave hlbokého bezvedomia,“ priblížila Faltániová.

Polícia 17-ročné dievča obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví. Vyšetrovateľ podal i podnet na jej vzatie do väzby, ktorému sudca okresného súdu vyhovel. „Za takýto zločin hrozí obvinenej trest odňatia slobody na štyri až desať rokov, pričom u mladistvých sa trest znižuje na polovicu,“ dodala Faltániová s tým, že prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.