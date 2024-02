Fiala: Požiadavky Maďarska sú ťažko akceptovateľné

Dohoda bez Budapešti by podľa neho bola mimoriadne nevýhodná a nebolo by to dobré riešenie ani zo symbolického hľadiska. Uviedol to vo štvrtok pred odletom do Bruselu, kde sa uskutoční mimoriadny summit EÚ, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa Fialu je úprava viacročného finančného rámca tak, ako bola dohodnutá v decembri, pre ČR vyhovujúca a ide správnym smerom. V Bruseli sa preto bude podľa svojich slov snažiť, aby bola v nezmenenej podobe nakoniec prijatá všetkými 27 členskými štátmi.

„Jednoduché to nebude. Z tých doterajších vyjadrení Maďarska pri predbežných rokovaniach vyplýva, že si kladie celý rad požiadaviek, ktoré ani nesúvisia priamo s viacročným finančným rámcom,“ načrtol možné problémy český premiér. Väčšina z nich by podľa neho mala zásadné dôsledky.

„Problém je, že Maďarsko síce rokuje, ale predložilo požiadavky, ktoré sú len ťažko akceptovateľné. Budeme o nich, samozrejme, hovoriť, ale napríklad každoročné nové schvaľovanie by nás každý rok vracalo do rovnakej situácie,“ komentoval jednu z požiadaviek predseda českej vlády. Dodal, že by to neprispelo k akcieschopnosti Únie.

Naopak, dokáže si predstaviť, že by ČR podporila podmienku o navýšení financií na ochranu vnútorných hraníc EÚ. Zároveň však pripomenul, že práve Maďarsko odmietalo migračný pakt, ktorý mal ochranu hraníc zlepšiť.

Členské štáty sa podľa neho budú snažiť nájsť riešenie prijateľné pre všetkých, teda aj pre Maďarsko. „Ak bude potrebné hľadať ešte nejaký kompromis s Maďarskom, tak ho budeme hľadať a budeme zvažovať, kam až sme schopní ísť. Som presvedčený, že veľmi ďaleko sa ísť nedá,“ dodal.

Hoci po skončení predchádzajúceho summitu hovoril o možnosti dohody bez Budapešti, teraz ju označil za nevýhodnú. „Nepochybne sme pripravení hľadať riešenie aj na pôdoryse 26 členských štátov, ale je to mimoriadne nevýhodné,“ vyhlásil s tým, že okrem symbolického hľadiska by išlo o oveľa komplikovanejšiu procedúru.