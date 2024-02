Stoltenberg vysvetlil, prečo je NATO pre Spojené štáty výhodné

Stoltenberg sa stretol s republikánskymi zákonodarcami v čase, keď v Kongrese viazne ďalšie schválenie pomoci pre Ukrajinu vo výške 61 miliárd dolárov. Niektorí republikáni totiž podmieňujú svoj súhlas s touto pomocou významnými zmenami v imigračnej politike a kontrole hraníc s Mexikom.

V prejave na pôde konzervatívneho think tanku Heritage Foundation však Stoltenberg poukázal na to, že americkí výrobcovia zbraní dodali v uplynulých dvoch rokoch európskym spojencom a Kanade komodity v hodnote 120 miliárd dolárov.

„To, čo vyrábate, udržuje ľudí v bezpečí. To, čo spojenci kupujú, udržiava americké podnikanie silné. Takže NATO predstavuje pre USA výhodný obchod,“ vyhlásil Stoltenberg.

Poukázal pritom na to, že len „malá časť“ ročných vojenských výdavkov Spojených štátov prispela k zničeniu „významnej časti ruských bojových schopností“. „Podporovanie Ukrajiny nie je charita. Je to investícia do našej vlastnej budúcnosti,“ povedal šéf NATO.

Dodal, že Ukrajina musí a môže zvíťaziť, ale potrebuje na to nepretržitú pomoc od spojencov.

Stoltenberg zavíta počas návštevy Spojených štátov aj do továrne americkej zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin v Alabame, ktorá vyrába protitankové strely Javelin.

Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý je favoritom na republikánsku nomináciu v tohtoročných prezidentských voľbách, vyjadril pochybnosti o pomoci preukazovanej Ukrajine a Severoatlantickej aliancii.

Trump vyhlásil, že je nespravodlivé, aby sa Spojené štáty zaväzovali brániť ostatných 31 členov Aliancie. Okrem toho tiež podľa AFP vyjadril obdiv voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a spochybnil aj to, či Ukrajina dokáže vo vojne s Ruskom zvíťaziť.

Stoltenberg sa v utorok stretol s republikánskym predsedom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom. V spoločnom vyhlásení uviedli, že NATO je dobré pre Európu i USA. „Rokovali sme o dôležitosti vyslania jasnej a rozhodnej správy prezidentovi Putinovi, že agresívnu vojnu na Ukrajine nevyhrá,“ uviedli.