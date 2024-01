SaS namieta skrátenie diskusie k Trestnému zákonu, obštrukcie neplánuje

Napriek tomu, že koalícia dala k druhému čítaniu dlhší čas na diskusiu než v prvom, podľa SaS to nestačí. Prípadné obštrukcie v pléne liberáli neplánujú. Vyplýva to z vyjadrenia lídra strany Richarda Sulíka na stredajšej tlačovej konferencii. Skonštatoval, že opozícia bude pokračovať v boji za zachovanie právneho štátu aj v organizácii protestov.

Mária Kolíková (SaS) zdôraznila, že parlamentná debata spočíva v diskusii opozície s koalíciou, ktorá je aktívne prítomná. To sa podľa nej nedeje, keďže sa členovia vlády a koalície do rozpravy nezapájajú. Upozornila tiež, že vzhľadom na avizované zmeny ani odborníci v praxi nevedia, čo a ako sa bude meniť v Trestnom zákone. Práve ľudia v praxi sa pritom budú musieť podľa jej slov riadiť aj v prípade, ak zmeny začnú platiť zo dňa na deň.

Kolíková s Ondrejom Dostálom (SaS) tiež ozrejmili, že do stanoveného času 60 hodín na diskusiu sa zarátava aj prednesenie pozmeňujúcich návrhov. Dostál ďalej vysvetlil, že poslanci majú možnosť svoje vystúpenie odovzdať písomne, ak ho nestihnú predniesť, a to aj ak obsahujú pozmeňujúce návrhy. Hlasovať by sa o nich podľa neho tiež malo.