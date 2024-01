Poplatok za evidenčné číslo vozidla by mohol klesnúť na pôvodnú úroveň

Poplatok súvisiaci s evidenčným číslom vozidla (EČV) by mohol od júna klesnúť na pôvodnú úroveň, teda na úroveň pred účinnosťou novely zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tzv. lex konsolidácia). Vyplýva to z návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil opozičný poslanec NR SR za stranu SaS Marián Viskupič.

„Z pohľadu štátu sú motoristi len a len dojnou kravou s jedinou úlohou - priniesť štátnemu rozpočtu čoraz viac príjmov. Korunu tomuto naratívu nasadil nedávno prijatý balík lex konsolidácia, ktorý od 1. apríla 2024 zásadne zvyšuje takmer 80 rôznych poplatkov v oblasti dopravy,“ podčiarkol v zdôvodnení predkladateľ.

Exemplárnym prípadom nezmyselného zvýšenia poplatkov sú podľa poslanca poplatky za vydanie EČV. Napríklad poplatok za vydanie EČV podľa vlastného výberu sa zvyšuje zo sumy 331 eur na sumu 500 eur na jedno vozidlo (dve tabuľky EČV). Takisto poplatok za znovuvystavenie stratenej tabuľky EČV sa zvyšuje zo 66 eur na 100 eur. V realite je však potrebné vymeniť obe tabuľky (keďže je nová grafika), motorista tak namiesto doterajších 66 eur zaplatí až 200 eur.

„Takisto zvýšenie poplatku za vydanie štandardného EČV z 33 eur na 50 eur nemá iné odôvodnenie než vyťahovanie ďalších financií z vreciek motoristov. Štátu totiž náklady súvisiace s obstaraním tabuliek EČV dokonca klesli, keďže sa ukončila zmluva s predchádzajúcim dodávateľom a štát začal vyrábať EČV vo vlastnej réžii. Toto všetko sú dôvody, prečo v predloženom návrhu zákona navrhujeme vrátiť od 1. júna 2024 zvýšené poplatky na pôvodné sumy pred zvýšením,“ dodal poslanec NR SR.