Psychologička: Známka nie je o hodnote žiaka, ide o hodnotenie časti jeho života

Dieťa s horšími známkami na polročnom výpise hodnotenia by malo mať na pamäti, že je to len "polčas" jeho školskej práce a stále je šanca na opravu. Uviedla to psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková.

„Známka zo psychologického hľadiska môže vyzerať, že je to hodnotenie celého života, ale naozaj je to len odraz toho, ako učitelia v škole vyhodnotili jeho vedomosti a zručnosti. Často to nie je ani o motivácii k učeniu alebo snahe, ktoré dieťa predmetu venovalo, takže to treba brať so všetkými týmito aspektmi,“ zdôraznila.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker (Hlas-SD) deti s horšími výsledkami povzbudil, aby sa tým až tak veľmi netrápili a povedali si, čo chcú zlepšiť a zmeniť. Podnietil aj všetkých rodičov. „Známky nie sú všetko. Dôležité je naozaj to, aby sme deťom dali lásku, príležitosť a bezpečie, aby sa mohli rozvíjať. Niekedy sa nezadarí, ale netreba z toho robiť obrovskú tragédiu,“ poznamenal.

Známka má podľa Smikovej viacero funkcií, jedna z nich je aj motivačná. Ako uviedla, dieťa by mala motivovať k tomu, aby si ju opravilo alebo vybralo oblasti, ktoré vie zlepšiť. Dôležitá je však podľa jej slov aj pomoc a podpora rodičov, pred ktorými by dieťa nemalo mať strach hovoriť o dobrých aj zlých známkach.

Avizovala, že pri horších známkach by rodičia mali dieťaťu poskytnúť útechu a dohodnúť sa s ním, že v ďalšom polroku sa im podarí spoločnými silami získať na vysvedčení lepšie známky. „Pre dieťa je často dostatočným trestom už samotná zlá známka. Treba mu povedať, že mu dôverujú a veria mu, že budúci školský polrok budú známky na vysvedčení lepšie,“ dodala psychologička.