Toto je najhorší čas na zaspanie, varuje lekár

Pri spánku neexistuje ucelené pravidlo, ktoré by vyhovovalo všetkým rovnako. Niektorí z nás sú kvôli práci nútení ponocovať, iní si zas líhajú do postele pravidelne krátko po západe slnka. Ak je však niečo, čo by sme mali dodržiavať všetci rovnako, je to čas, v ktorý si netreba líhať do postele.

Lekár Karan Raj, ktorý je známy predovšetkým zo sociálnych sietí, kde poskytuje rady svojim sledovateľom, v jednom zo svojich videí opisuje presné časy, ktoré sú najnevhodnejšie pre zaspávanie.

Spánok sa odohráva v 90-minútových cykloch

Podľa Raja spánok prebieha približne v 90-minútových cykloch, „pri ktorých sa mozog presúva od ortodoxného spánku (non-REM spánok) k paradoxnému spánku (REM spánok).“

Pomer medzi non-REM a REM spánkom sa počas noci mení. „Prvotnej časti spánku dominuje hlbší, regeneračný non-REM spánok,“ vysvetľuje Raj. „Krátko pred prebudením zas častejšie prechádzame k ľahšiemu, snovému REM spánku,“ tvrdí.

Keďže každý z nás má jedinečné vnútorné hodiny, niektorí sa prirodzene cítia ospalo už o ôsmej večer, zatiaľ čo iní zaspávajú až o jednej nadránom. „Telo sa tomu prispôsobuje tak, aby ste získali dostatok non-REM a REM spánku,“ tvrdí Raj.

Ak teda konzistentne vstávate a zaspávate v približne rovnakom čase, o svoj spánkový cyklus sa nemusíte báť. Problematické sú však určité časové úseky zaspávania.

Najhorší čas na zaspanie

Podľa Raja vám ani jedinečné telesné predispozície a prispôsobený biorytmus nepomôžu, ak si do postele najčastejšie líhate okolo tretej – štvrtej nadránom. „Bez ohľadu na biológiu bude váš spánok obsahovať viac REM fáz a menej hlbších non-REM fáz,“ tvrdí Raj.

Podľa lekára to môže viesť k pocitu únavy a malátnosti počas dňa, s čím sa najčastejšie stretávajú najmä pracovníci na zmeny.