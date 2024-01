Šéf CIA: Kyjev čaká ťažký rok bojov, prúd americkej pomoci je životne dôležitý

V hlavnom článku na webovej stránke magazínu Foreign Affairs Burns tiež napísal, že Ukrajina zrejme spôsobí Rusku väčšie náklady na vojnu tým, že bude útočiť hlbšie za frontovými líniami.

Bývalý veľvyslanec USA v Moskve Burns dodal, že vojna už začala narušovať moc ruského prezidenta Vladimira Putina, a varoval, že Čína by mohla zaujať agresívnejší prístup k Taiwanu, ak uvidí, že americká pomoc Ukrajine slabne.

„Tento rok bude pravdepodobne pre Ukrajinu na bojisku ťažký,“ napísal Burns. „Ak Spojené štáty cúvnu v tomto rozhodujúcom momente a prerušia pomoc Ukrajine, dajú si vlastný gól historických rozmerov,“ doplnil šéf CIA.

„Úlohou Ukrajiny je dať ranu Putinovej arogancii a spôsobiť, že Rusko bude mať veľké náklady na pokračovanie konfliktu, a to nielen úspešným postupom na fronte, ale aj podnikaním útokov hlbšie za ním a dosahovaním plynulých úspechov v Čiernom mori,“ vysvetlil.

Burns tým myslel útoky na území, ktoré Rusko dobylo od Ukrajiny a vyhlásilo ho za svoje, a nie útoky v samotnom Rusku.

Administratíva prezidenta USA Joea Bidena zakazuje Ukrajine páliť zo zbraní dodaných Spojenými štátmi na ciele vo vnútri Ruska a odmieta aj žiadosti Kyjeva o dodanie rakiet dlhého doletu HIMARS.

„USA neumožňujú a ani nepodporujú útoky vo vnútri Ruska,“ vyhlásil predstaviteľ Bidenovej administratívy.

Niektorí vplyvní republikáni v americkom Kongrese sú za pokračovanie amerického financovania Ukrajiny, ďalší napravo sú zasa proti tomu a takúto pomoc Ukrajine a Izraelu podmieňujú zmenou v imigračnej politike USA - chcú ju obmedziť a viac kontrolovať hranice s Mexikom.

Burns napísal, že Putin sa možno bude vyhrážať použitím jadrových zbraní, a k tomu dodal: „Bolo by nerozumné vôbec nebrať do úvahy eskalačné riziká. Ale bolo by rovnako nerozumné nechať sa nimi zbytočne zastrašiť.“