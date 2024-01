Macron vyzval európskych lídrov na urýchlenie pomoci pre Ukrajinu

Jadrové zbrane z Kaliningradu doletia až do Berlína, varuje poľský minister

Ruské jadrové zbrane v Kaliningradskej oblasti by mohli doletieť až do Berlína. Uviedol to poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre utorkové vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.