Čaputovú privítala v Ottawe zástupkyňa generálnej guvernérky

Tusk: Je v záujme Slovenska, aby sa nenachádzalo tam, kde sa ocitol Orbán

DNES - 17:15 Zahraničné

Európska únia nájde riešenie, ako pomôcť Ukrajine, a to so súhlasom Maďarska a aj bez neho. Vyhlásil to v utorok poľský premiér Donald Tusk.