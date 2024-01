Nehoda kamióna a cestárov na D1 mala tragické následky

Pri nehode kamióna a cestárskeho auta na diaľnici D1 pred Hlohovcom v smere na Trenčín zomrela jedna osoba. Tri osoby boli transportované do nemocníc. Na sociálnej sieti o tom informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR.

Vodič kamiónu mal podľa prvotných informácií naraziť do cestárskeho vozidla s vozíkom so smerovou šípkou. Krátko na to malo prísť k nehode ďalších troch vozidiel. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári.

Polícia upozorňuje, že pre nehodu je diaľnica uzavretá, a to už od križovatky Trnava. Policajné hliadky nepúšťajú vodičov na diaľnicu ani v pripájacích pruhoch z Bratislavy a Nitry.