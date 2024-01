D1 pre nehodu uzavreli, na miesto smeruje vrtuľník

Pre dopravnú nehodu kamiónu a cestárskeho auta na diaľnici D1 pred Hlohovcom v smere na Trenčín je uzavretý úsek diaľnice už od križovatky Trnava. Policajné hliadky nepúšťajú vodičov na diaľnicu ani v pripájacích pruhoch z Bratislavy a Nitry. Informuje o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.

"Podľa prvotných informácií mal vodič kamiónu naraziť do cestárskeho vozidla s vozíkom so smerovou šípkou," informuje polícia. "Krátko na to malo prísť k nehode ďalších 3 vozidiel."

Z miesta hlásia viacerých zranených, na pomoc bol vyslaný záchranársky vrtuľník.

VÁŽNA NEHODA NA DIAĽNICI D1 PRED HC, DO CESTÁRSKEHO AUTA NARAZIL KAMIÓN

Správu aktualizujeme.