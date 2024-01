Blinken: Územné zisky Ukrajiny vo vojne sú bez ďalšej pomoci USA ohrozené

„Bez nej (pomoci USA), jednoducho, bude ohrozené všetko, čo Ukrajinci dosiahli a čo sme im pomohli dosiahnuť,“ povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Ten počas svojej návštevy vo Washingtone žiadal pokračovanie tejto podpory.

USA od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 poslali Kyjevu finančnú pomoc v hodnote desiatok miliárd amerických dolárov, píše AFP. Mnohí republikánski zákonodarcovia však čoraz menej podporujú pokračovanie tejto podpory a tvrdia, že jej chýba jasný konečný cieľ.

Absencia ďalšej pomoci by podľa Blinkena vyslala protivníkom silný a nesprávny signál, že USA nepristupujú s vážnosťou k obrane slobody a demokracie.

Stoltenberg sa s republikánskymi a demokratickými členmi Kongresu plánuje stretnúť v utorok. „Bude to pre Ukrajinu tragédia, keď (ruský prezident Vladimir) Putin zvíťazí. Svet sa však tiež stane viac nebezpečným a my všetci budeme vo väčšej neistote,“ povedal generálny tajomník NATO. Dodal, že by to okrem Putina podporilo aj ďalších autoritárskych lídrov - v Severnej Kórei, Iráne i Číne - aby použili silu. „Dnes je to Ukrajina, zajtra to môže byť Taiwan,“ povedal.

Stoltenberg sa v pondelok stretol aj s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom, poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom i šéfom Zboru náčelníkov štábov (JCS) generálom Charlesom Brownom - najvyššie postaveným vojenským predstaviteľom ozbrojených síl USA, píše AFP.

Prezident USA Joe Biden požiadal Kongres, aby schválil 61 miliárd dolárov na novú pomoc Ukrajine. Rozhovory však viaznu, keďže republikánski kongresmani podmieňujú svoj súhlas významnými zmenami v imigračnej politike a kontrole hraníc s Mexikom.