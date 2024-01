Andrej Danko oficiálne oznámil svoju kandidatúru v prezidentských voľbách

Deklaroval to na pondelkovej tlačovej konferencii. Považuje za politickú chybu, že premiér Robert Fico (Smer-SD) kandidovať nechce.

„Od dnešného dňa som oficiálnym kandidátom na prezidenta SR,“ oznámil Danko. Zopakoval, že petičný výbor odovzdal 20.000 podpisov, čím splnil podmienky na kandidatúru. „Kandidujem na prezidenta preto, aby som naplnil svoje politické ambície,“ dodal.

Kandidovať sa rozhodol aj preto, lebo nerozumie Ficovmu konaniu. „Chcem na tejto tlačovej besede oficiálne vyzvať Roberta Fica, aby za našu koalíciu pozdvihol zástavu a bojoval o najdôležitejšiu funkciu v štáte, prezidenta SR,“ podotkol.

O prezidentský úrad chce zabojovať aj z dôvodu, aby nebol zradený volič SNS. „A to nielen politicky, ale aj v hodnotových otázkach,“ podotkol Danko. SNS podľa neho nemá na výber a vždy bude vo vláde so Smerom-SD. „My nemáme možnosť ako Hlas-SD ísť do vlády s opozíciou,“ povedal.

Osloviť chce aj voličov Smeru-SD. Opätovne kritizoval prezidentskú kandidatúru šéfa Hlasu-SD Petra Pellegriniho. „Prezident musí mať určité hodnoty a pre mňa ich pán Pellegrini nezastáva,“ zdôraznil. Obáva sa, že by šéf Hlasu-SD v prezidentskom úrade zradil súčasnú koalíciu.

Šéf národniarov začal zbierať podpisy na prezidentskú kandidatúru koncom minulého roka. Predsedníctvo SNS mu v polovici januára vyjadrilo plnú podporu a vyzvalo ho, aby prijal kandidatúru na prezidenta.

Ústava SR hovorí, že kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície. Podpísať ju musí najmenej 15.000 občanov. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.