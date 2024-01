Smer-SD podporuje 24,5 percenta voličov, v januári by opäť vyhral voľby

Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko (20,6 percenta), na treťom Hlas-SD (15,4 percenta). Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N realizovaného od 22. a 25. januára na vzorke 1022 respondentov.

Strana SaS a KDH získali v prieskume zhodne 6,6-percentnú podporu. Hnutie Slovensko oslovilo 5,3 percenta opýtaných a Republika 5,1 percenta.

Do parlamentu by sa nedostala SNS so 4,3 percenta hlasov. Alianciu by volili štyri percentá voličov a Demokratov tri percentá. Ostatné strany by získali menej ako tri percentá hlasov.